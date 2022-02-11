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Антибіотики лише за е-рецептом. Коли в Україні запровадять нове правило

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 14:03
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Наступним етапом планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати
МОЗ контролюватиме оборот антибіотиків
МОЗ контролюватиме оборот антибіотиків / Фото: Колаж: Сьогодні

З квітня всі антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуться в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

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"Починаючи з квітня, всі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках тільки за наявності у пацієнта електронного рецепта", – сказала Карчевич.

Така ситуація склалася через проблему безконтрольного застосування цих препаратів, що може спричинити резистентність, тобто стійкість бактерій до антибіотиків при лікуванні дедалі більшої кількості хвороб".

"Після запуску електронного рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", – додала вона.

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Докладніше про антибіотики

Як пише Wikipedia, антибіотики – це речовини, отримані природним, напівсинтетичним або синтетичним шляхом, які знищують бактерії або затримують їх зростання. Якщо дотримуватися об'єктивності у формулюваннях, лише речовини природного походження мають право називатися антибіотиками, проте інші мають іменуватися антибактеріальними препаратами.

Але для зручності всі медикаменти антибактеріальної дії, попри їх природне, синтетичне або комбіноване походження, все-таки називають антибіотиками. Варто зазначити, що група антибактеріальних препаратів є однією з підгруп антимікробних засобів.

Дія антибіотиків не поширюється на віруси, тому їх застосування марно для лікування вірусних захворювань (респіраторних вірусних інфекцій, вірусної пневмонії, гепатиту, вітряної віспи, герпесу, краснухи, кору). Але їх призначають у випадках важкого перебігу хвороби, щоб запобігти вторинній бактеріальній інфекції.

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