Что обсудят Зеленский и Байден в США: Кулеба назвал три блока вопросов

Визит в Вашингтон намечен на 30 августа, в ходе которого Зеленский планирует поднять несколько важных моментов

Байден и Зеленский встретятся 30 августа. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время визита президента Владимира Зеленского в США он намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом три основных блока вопросов – политические, экономические и безопасность. Также ожидается подписание официальных документов.

Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политический блок

"Первое – это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача".

Безопасность

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный".

Экономика

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны".

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По его словам, по итогам переговоров будет совместный документ двух президентов, будут подписаны и другие документы, некоторые из них на финальной стадии.

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. До этого президенты еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону. Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приедет – вместо него отправят в Украину министра транспорта.

Особенно нужной эта встреча стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Тем временем в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.