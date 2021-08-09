Що обговорять Зеленський і Байден у США: Кулеба назвав три блоки питань

Візит до Вашингтона запланований на 30 серпня, в ході якого Зеленський планує підняти кілька важливих моментів

Байден та Зеленський зустрінуться 30 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час візиту президента Володимира Зеленського у США він має намір обговорити з американським лідером Джо Байденом три основні блоки питань – політичний, економічний та безпеку. Також очікується підписання офіційних документів.

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Політичний блок

"Перше – це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання".

Безпека

"Всі розуміємо, що це протидію російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".

Економіка

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Чи можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони".

За його словами, за підсумками переговорів буде спільний документ двох президентів, будуть підписані й інші документи, деякі з них на фінальній стадії.

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Візит Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього президенти ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону. Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом 2019 року.

Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїде – замість нього відправлять до України міністра транспорту.

Особливо потрібною ця зустріч стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Тим часом у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.