Что привело к катастрофе? Степанов о причине ухудшения ситуации с COVID-19

Степанов о причине ухудшения ситуации с COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ухудшение статистики инфицирования коронавирусом в Украине – это еще не пик заболеваемости.

Об этом заявил экс-министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Сегодня".

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Степанов рассказал, когда украинцы начнут ощущать положительное влияние от количества прививок, которые уже сделаны.

"Дело в том, что нужно иметь коллективный иммунитет минимум 70% взрослого населения Украины. Это понятная формула. В любой другой стране мира осторожно снимают ограничения, когда уже достигли 70% вакцинированных. А в Украине власти начиная с июля сняли все карантинные ограничения и собственным примером показывали, что даже масочного режима можно не соблюдать. Это и есть результат той катастрофы, которая сейчас происходит. К сожалению, те большие цифры, которые видим, – далеко не конец, и это еще не пик", – сказал экс-министр здравоохранения.

Сейчас делают примерно 250 тыс. прививок в сутки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если дальше вакцинировать людей в таком количестве, то до конца года можно привить еще 50% населения.

"Все будем очень рады, если сделаем то количество прививок до конца года, которое прогнозирует министр здравоохранения. Мощности системы Минздрава полностью готовы к такому количеству проводимых прививок. Но здесь важно другое – какие категории мы прививаем. У нас более 90% людей, находящихся в больницах, – люди за 60 лет. Если вы посмотрите на динамику прививок этой категории, то она от общего количества составляет до 25%, а от общего количества пенсионеров – около 15-17%", – рассказал Степанов.

Он добавил, что это очень мало, потому что пожилые люди – самая уязвимая категория населения, которая пополняет статистику заражения коронавирусом. И очень важно сосредоточиться на этой группе населения.

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Что делать с антивакцинаторами?

"Борьба с антивакцинаторами – это максимальное информирование населения, ответы на вопросы, которые есть у людей (о вакцине). Тогда я уверен, что таким образом можно будет победить антивакцинаторов, которые есть в каждой стране мира", – сказал Степанов.

Почему украинцев не начали вакцинировать зимой?

"У нас был заключен соответствующий контракт. Я думаю, что люди помнят, какие у нас возникли проблемы с поставками, а именно – срывы поставок вакцины… То есть были сорваны все контракты. Согласно контрактам, поставки вакцин должны были начать с февраля", – сказал экс-министр.

Где берем кислород?

Украина начала закупать в Польше медицинский кислород, поскольку свой завод на западе страны временно приостановил производство. Об этом рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ну, у нас максимальные мощности. Сегодня в сутки мы производим около 270 тонн медицинского кислорода. Кроме того, около 100 тонн (чуть больше 100-105) – технический кислород, который по своим параметрам после прохождения лабораторных анализов тоже может использоваться. Выходит 370 – это наши мощности по производству кислорода. Из-за количества госпитализаций в эту волну выросло использование кислорода (и об этом было известно еще в апреле-мае)", – добавил Степанов.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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