Що спричинило катастрофу? Степанов про причину погіршення ситуації з COVID-19

Степанов про причину погіршення ситуації з COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Погіршення статистики зараження коронавірусом в Україні – це ще не пік захворюваності.

Про це заявив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Сьогодні".

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Степанов розповів, коли українці почнуть відчувати позитивний вплив від кількості щеплень, які вже зроблені.

"Річ у тому, що потрібно мати колективний імунітет мінімум 70% дорослого населення України. Це зрозуміла формула. У будь-якій іншій країні світу обережно знімають обмеження, коли вже досягли 70% вакцинованих. А в Україні влада починаючи з липня зняла всі карантинні обмеження і власним прикладом показувала, що навіть маскового режиму можна не дотримуватися. Це і є результат тієї катастрофи, яка тепер відбувається. На жаль, ті великі цифри, які бачимо, – далеко не кінець, і це ще не пік", – сказав ексміністр охорони здоров'я.

Тепер роблять приблизно 250 тис. щеплень на добу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив: якщо далі вакцинувати людей у такій кількості, то до кінця року можна зробити щеплення ще 50% населення.

"Всі будуть дуже раді, якщо зробимо ту кількість щеплень до кінця року, яку прогнозує міністр охорони здоров'я. Потужності системи МОЗ повністю готові до такої кількості щеплень, що проводяться. Але тут важливо інше – які категорії ми щепимо. У нас понад 90% людей, які перебувають у лікарнях, – люди за 60 років. Якщо ви подивитеся на динаміку щеплень цієї категорії, то вона від загальної кількості становить до 25%, а від загальної кількості пенсіонерів – близько 15 -17%", – розповів Степанов.

Він додав, що це дуже мало, тому що люди поважного віку – найвразливіша категорія населення, яка поповнює статистику зараження коронавірусом. І дуже важливо зосередитись на цій групі населення.

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Що робити з антивакцинаторами?

"Боротьба з антивакцинаторами – це максимальне інформування населення, відповіді на запитання, які є у людей (щодо вакцини). Тоді я впевнений, що таким чином можна буде перемогти антивакцинаторів, які є у кожній країні світу", – сказав Степанов.

Чому українців не почали вакцинувати взимку?

"У нас були укладені відповідні контракти. Я думаю, що люди пам'ятають, які в нас виникли проблеми з постачанням, а саме – зриви постачання вакцини... Тобто було зірвано всі контракти. Згідно з контрактами, постачання вакцин мали розпочати з лютого", – сказав ексміністр.

Де беремо кисень?

Україна почала закуповувати у Польщі медичний кисень, бо свій завод на заході країни тимчасово зупинив виробництво. Про це розповідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ну, у нас максимальні потужності. Сьогодні за добу ми виробляємо близько 270 тонн медичного кисню. Крім того, близько 100 тонн (трохи більше 100-105) – технічний кисень, який за своїми параметрами після проходження лабораторних аналізів теж може використовуватися. Виходить 370 – це наші потужності з виробництва кисню. Через кількість госпіталізацій у цю хвилю зросло використання кисню (і про це було відомо ще у квітні-травні)", – додав Степанов.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Можливо, найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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