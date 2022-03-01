Чтобы не помогали России. Украина просит ограничить создание меток на картах Google

Россия ставит метки на картах Google / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина просит ограничить создание новых тэгов на Google-картах. Их используют российские террористы для корректировки огня по украинским объектам.
Об этом сообщили на Facebook-странице Верховной Рады Украины.
В Сети появилась информация о том, что после того, как украинцы стали зарисовывать метки, их стали наносить на Google-карты. В частности, метки по Чернигову называли "Фермерское хозяйство". Все они созданы 28 февраля.
"Начали проверять – совпадает. Например, черниговский "Эпицентр", – пишут в Сети.
Теги на карте Чернигова. Фото: скриншот
Как остановить россиян
Для этого украинцы могут проголосовать за петицию об удалении новых мест.
"Эй! Пишу вам из Киева. К сожалению, ваши теги на картах Google используются российскими террористами для корректировки огня наших АЗС и государственных учреждений! Просим ограничить создание ярлыков на территории Украины до окончания войны с Россией. Сейчас мы боимся самостоятельно обозначать эти места как не существующие, но на это нужно время и люди, а террористы добавляют все новые и новые отметки! Мы будем очень благодарны за вашу помощь!" - говорится в тексте петиции.
По состоянию на 20:25 проголосовали почти 38 400 человек.
Раньше мы писали:
- Российские оккупанты оставили новый вид меток в Черниговской области: как их уничтожить (фото)
- В Черниговской области военные РФ расстреляли гражданских в оккупированном поселке