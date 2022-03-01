Щоб не допомагали Росії. Україна просить обмежити створення тегів на картах Google

Росія ставить мітки на Google-картах / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна просить обмежити створення нових тегів на Google-картах. Їх використовують російські терористи для коригування вогню по українських об'єктах.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради України.
У Мережі з'явилася інформація про те, що після того, як українці стали замальовувати мітки, їх стали наносити на Google-карти. Зокрема, мітки по Чернігову називали "Фермерське господарство". Усі вони створені 28 лютого.
"Почали перевіряти — співпадає. Наприклад, чернігівський "Епіцентр", – пишуть у Мережі.
Мітки на карті Чернігова. Фото: скріншот
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Для цього українці можуть проголосувати за петицію про видалення нових місць.
"Гей! Пишу вам з Києва. На жаль, ваші теги на картах Google використовуються російськими терористами для коригування вогню наших АЗС та державних установ! Просимо обмежити створення ярликів на території України до закінчення війни з Росією. Зараз ми боїмося самостійно позначати ці місця як не існуючі, але на це потрібен час і люди, а терористи додають все нові й нові позначки! Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу!" – йдеться в тексті петиції.
Станом на 20:25 проголосували майже 38 400 осіб.
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