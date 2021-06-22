COVID-19 идет на спад. За сутки в Украине выявили чуть менее 300 новых случаев

Заболевших COVID-19 в Украине все меньше, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 296 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 27 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 230 142 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 21 украинец (всего – 52 053). Вылечить удалось 2 152 969 инфицированных (829 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Также напомним, по подсчетам Счетной палаты, Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения 7,9 миллиарда гривен. Большая часть денег пошла на закупку вакцин.

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