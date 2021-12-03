COVID-сертификат в Украине: как сгенерировать документ – инструкция

В Украине нужно носить с собой сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день в Украине без сертификата о вакцинации против коронавируса практически невозможно никуда не выйти. Для этого необходимо сгенерировать документ в приложении "Дія".

Подробнее о том, как это сделать, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Виды сертификатов о вакцинации

Существует два вида сертификатов: внутренний – для использования в Украине, международный – для пересечения границы.

Первый можно создать только в приложении "Дія", второй – и в приложении, и на портале "Дія".

Электронные COVID-сертификаты делятся на два типа: "желтый" и "зеленый". После первой прививки вы получаете "желтый", после второй – "зеленый", который свидетельствует о полном курсе вакцинации.

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Как получить COVID-сертификат?

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а также название вакцины.

Кроме того, сгенерировать сертификат можно в приложении "Дія". Такой вид документа содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы.

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Как сгенерировать электронные COVID-сертификаты?

Устанавливаем приложение "Дія" на телефон

Выбираем раздел "Услуги"

Выбираем опцию COVID-сертификат

Проходим верификацию, например, с помощью фото

Нажимаем "Получить сертификат"

В Украине нужно носить с собой сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Не только через приложение на смартфоне

Если запрос на генерацию COVID-сертификата был неуспешен через мобильное приложение "Дія", попробуйте повторить его через портал "Дія" – https://diia.gov.ua. Если и портал ответил, что данные отсутствуют, нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку. Он должен проверить внесенную информацию, а именно:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.

РНУКПП (укр. – РНОКПП, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, который ранее назывался "индивидуальный налоговый номер" – ИНН);

УНЗР – это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий провести цифровую идентификацию человека;

дату рождения как в паспорте/свидетельстве о рождении;

актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать СМС.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПП и УНЗР. Кроме того, стоит попросить врача, чтобы он проверил, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Ошибка генерации после запроса

Если вы получили статус "Ошибка при генерации сертификата" после запроса COVID-сертификата, то обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививки, с запросом проверить ваши персональные данные, которые упоминались ранее.

"Сертификат о вакцинации недоступен"

Если вы получили одну или две дозы прививки, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, после этого отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.

Номер партии вакцины ложный

Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививки и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.

Что делать, если произошла ошибка?

Необходимо обратиться в техническую поддержку портала и приложения "Дія".

Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через программу "Дія", иначе будет штраф.

"Сотрудники учреждений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять его визуальное наличие на входе в заведение, необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные программы, достаточно "Дії".

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