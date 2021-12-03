COVID-сертифікат в Україні: як згенерувати документ

В Україні потрібно мати сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні в Україні без сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу практично неможливо нікуди не вийти. Для цього необхідно згенерувати документ у додатку "Дія".

Докладніше про те, як це зробити, – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Види сертифікатів про вакцинацію

Існує два види сертифікатів: внутрішній – для використання в Україні, міжнародний – для перетину кордону.

Перший можна створити лише у додатку "Дія", другий – і у додатку, і на порталі "Дія".

Електронні COVID-сертифікати поділяються на два типи: "жовтий" та "зелений". Після першого щеплення ви отримуєте "жовтий", після другого – "зелений", який свідчить про повний курс вакцинації.

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Як отримати COVID-сертифікат?

Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібен для підтвердження статусу вакцинації всередині України.

Він повинен містити печатку лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я і прізвище, а також назву вакцини.

Крім того, згенерувати сертифікат у додатку "Дія" або на порталі. Такий вид сертифікатів містить QR-коди, які потрібні для перетину кордону.

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Як згенерувати електронні COVID-сертифікати?

Встановлюємо додаток "Дія" на телефон

Обираємо розділ "Послуги"

Обираємо опцію COVID-сертифікат

Проходимо верифікацію, наприклад, за допомогою фото

Натискаємо "Отримати сертифікат"

В Україні потрібно носити з собою сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Не лише через додаток на смартфоні

Якщо запит на генерацію COVID-сертифіката був неуспішний через мобільний застосунок "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія" – https://diia.gov.ua. Якщо і портал відповів, що даних немає, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення. Він має перевірити внесену інформацію, а саме:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався "індивідуальний податковий номер" – ІПН);

УНЗР – це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає провести цифрову ідентифікацію людини;

дату народження як у паспорті/свідоцтві про народження;

актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші РНОКПП та УНЗР. Крім того, варто попросити лікаря, щоб він перевірив, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу з профілем іншої людини.

Помилка генерації після запиту

Якщо ви отримали статус "Помилка при генерації сертифіката" після запиту на COVID-сертифікат, то зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які згадувалися раніше.

"Сертифікат про вакцинацію недоступний"

Якщо ви отримали одну або дві дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал "Дія" – https://diia.gov.ua/.

Номер партії вакцини помилковий

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові й додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію і COVID-сертифікат.

Що робити, якщо сталася помилка?

Слід звернутися до технічної підтримки порталу та застосунку "Дія".

Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібно обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу, необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", — повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

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