Новий термін дії та жорстка перевірка. Розповідаємо все про COVID-сертифікати в Україні

У нашій країні дуже багато підроблених документів, тому правоохоронці посилюють контроль

В Україні потрібно носити з собою сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Тепер в Україні сертифікат вакцинації від коронавірусу потрібно обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф. Крім того, без цього документа не можна буде відпочити на гірськолижних курортах.

Все про COVID-сертифікати – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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В Україні змінили термін дії "жовтого" COVID-сертифікату

Бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів. Про це на засіданні Кабміну сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Також змінено термін дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Окремо зазначу, що представники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату чи перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату", – сказав Ляшко.

Для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком "Дія" зчитати код.

В Україні посилять перевірку сертифікатів вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.

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"За індикаторами Львівська та Луганська область вже виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – зазначив Ляшко.

Перевірка COVID-сертифікатів

В Україні продовжують перевіряти дотримання карантинних правил та виявляти підроблені COVID-документи. До рейдів залучено 14 тисяч людей особового складу.

За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі ще кілька десятків справ. Також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

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Посилення контролю

За підсумками селекторної наради дали завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити заходи щодо посилення контролю за справжністю COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

В Україні запровадили обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні запровадили обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу: необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", – сказав Ляшко.