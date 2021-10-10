COVID-вакцинация на выходных. За сутки количество прививок значительно снизилось

В Украине упали темпы вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки 9 октября 66 053 человека вакцинированы против COVID-19.
Об этом пишет Минздрав.
Всего проведено 13 644 843 прививки.
В течение суток работали:
- 552 мобильные бригады;
- 2032 пункта прививки;
- 378 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Новые случаи COVID-19 в Украине
За последние сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случая коронавируса.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 202 случая;
- Волынская область – 197 случаев;
- Днепропетровская область – 838 случаев;
- Донецкая область – 819 случаев;
- Житомирская область – 607 случаев;
- Закарпатская область – 52 случая;
- Запорожская область – 836 случаев;
- Ивано-Франковская область – 220 случаев;
- Киевская область – 237 случаев;
- Кировоградская область – 105 случаев;
- Луганская область – 167 случаев;
- Львовская область – 468 случаев;
- Николаевская область – 339 случаев;
- Одесская область – 1010 случаев;
- Полтавская область – 174 случая;
- Ровенская область – 158 случаев;
- Сумская область – 452 случая;
- Тернопольская область – 406 случаев;
- Харьковская область – 1783 случая;
- Херсонская область – 567 случаев;
- Хмельницкая область – 526 случаев;
- Черкасская область – 169 случаев;
- Черновицкая область – 525 случаев;
- Черниговская область – 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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