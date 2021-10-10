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COVID-вакцинация на выходных. За сутки количество прививок значительно снизилось

Юлия Гаврилюк
10 октября, 09:35
Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы – 31 870 человек

В Украине упали темпы вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 9 октября 66 053 человека вакцинированы против COVID-19.

Об этом пишет Минздрав.

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Всего проведено 13 644 843 прививки.

В течение суток работали:

  • 552 мобильные бригады;
  • 2032 пункта прививки;
  • 378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Новые случаи COVID-19 в Украине

За последние сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случая коронавируса.

Количество зараженных в регионах за сутки:

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  • г. Киев – 320 случаев;
  • Винницкая область – 202 случая;
  • Волынская область – 197 случаев;
  • Днепропетровская область – 838 случаев;
  • Донецкая область – 819 случаев;
  • Житомирская область – 607 случаев;
  • Закарпатская область – 52 случая;
  • Запорожская область – 836 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 220 случаев;
  • Киевская область – 237 случаев;
  • Кировоградская область – 105 случаев;
  • Луганская область – 167 случаев;
  • Львовская область – 468 случаев;
  • Николаевская область – 339 случаев;
  • Одесская область – 1010 случаев;
  • Полтавская область – 174 случая;
  • Ровенская область – 158 случаев;
  • Сумская область – 452 случая;
  • Тернопольская область – 406 случаев;
  • Харьковская область – 1783 случая;
  • Херсонская область – 567 случаев;
  • Хмельницкая область – 526 случаев;
  • Черкасская область – 169 случаев;
  • Черновицкая область – 525 случаев;
  • Черниговская область – 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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