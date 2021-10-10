COVID-вакцинація на вихідних. За добу кількість щеплень значно знизилася

В Україні впали темпи вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу 9 жовтня 66 053 людини вакциновано проти COVID-19.
Про це пише МОЗ.
Всього проведено 13 644 843 щеплення.
Протягом доби працювали:
- 552 мобільні бригади;
- 2 032 пункти щеплення;
- 378 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 115 249 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Нові випадки COVID-19 в Україні
За останню добу, 9 жовтня, виявили 11 344 нових випадки коронавірусу.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 202 випадки;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 838 випадків;
- Донецька область – 819 випадків;
- Житомирська область – 607 випадків;
- Закарпатська область – 52 випадки;
- Запорізька область – 836 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 237 випадків;
- Кіровоградська область – 105 випадків;
- Луганська область – 167 випадків;
- Львівська область – 468 випадків;
- Миколаївська область – 339 випадків;
- Одеська область – 1010 випадків;
- Полтавська область – 174 випадки;
- Рівненська область – 158 випадків;
- Сумська область – 452 випадки;
- Тернопільська область – 406 випадків;
- Харківська область – 1783 випадки;
- Херсонська область – 567 випадків;
- Хмельницька область – 526 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 525 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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