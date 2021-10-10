COVID-вакцинація на вихідних. За добу кількість щеплень значно знизилася

В Україні впали темпи вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 9 жовтня 66 053 людини вакциновано проти COVID-19.

Про це пише МОЗ.

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Всього проведено 13 644 843 щеплення.

Протягом доби працювали:

552 мобільні бригади;

2 032 пункти щеплення;

378 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 115 249 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Нові випадки COVID-19 в Україні

За останню добу, 9 жовтня, виявили 11 344 нових випадки коронавірусу.

Кількість заражених в регіонах за добу:

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м Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 202 випадки;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 838 випадків;

Донецька область – 819 випадків;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 52 випадки;

Запорізька область – 836 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 237 випадків;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 468 випадків;

Миколаївська область – 339 випадків;

Одеська область – 1010 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 158 випадків;

Сумська область – 452 випадки;

Тернопільська область – 406 випадків;

Харківська область – 1783 випадки;

Херсонська область – 567 випадків;

Хмельницька область – 526 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 525 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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