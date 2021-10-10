За день в Україні виявили понад 11 тис. заражених COVID -19: де найбільше

В Україні з початку епідемії коронавірусу заразилися понад 2,5 млн людей – понад 58 тис. померли від хвороби

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 9 жовтня, виявили 11 344 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 541 257 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 162 жителі України (всього – 58 493). Вилікувати вдалося 2 290 427 інфікованих (2 581 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.



Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 202 випадки;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 838 випадків;

Донецька область – 819 випадків;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 52 випадки;

Запорізька область – 836 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 237 випадків;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 468 випадків;

Миколаївська область – 339 випадків;

Одеська область – 1 010 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 158 випадків;

Сумська область – 452 випадки;

Тернопільська область – 406 випадків;

Харківська область – 1 783 випадки;

Херсонська область – 567 випадків;

Хмельницька область – 526 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 525 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Переваги для вакцинованих громадян

Навчальні заклади під час жовтого рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.

Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи ні невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

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