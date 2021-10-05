Дальше хуже? Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

В пиковый период будет максимальная нагрузка на систему здравоохранения / Коллаж "Сегодня"

В Украине пик заболеваемости COVID-19 может длиться от середины ноября до середины декабря. Ситуация в регионах быстро ухудшается.

Об этом пишет ТСН.

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Пиковый период

"Несколько регионов уже находятся в оранжевой зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему – от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", – рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин..

Дополнительные места

По словам Кузина, сейчас в стране есть развернутая сеть первой волны больниц для инфицированных коронавируса, где почти 98% коек имеют подведен кислород.

"Сейчас 44 тысяч коек в первой волне. Дополнительно можем развернуть до 70 000 коек. В каждой области есть резервные больницы – одна, две, даже три, которые будут работать в худшем случае", – рассказал Игорь Кузин.

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В Минздраве уверены, что даже при худшем сценарии развития заболеваемости COVID-19 в Украине хватит и кроватей, и кислорода.

Области, которые соответствуют оранжевой зоне карантина

По состоянию на 5 октября восемь областей Украины отвечают оранжевой зоне адаптивного карантина:

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ровенская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Черновицкая

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