Даже кворума не нужно: "слуги народа" готовятся разблокировать судебную реформу

Противники судебной реформы хотели отсрочить ее запуск на полтора месяца, заблокировав два важных закона, которые были приняты

Верховная Рада 20 июля соберется на внеочередную сессию, чтобы отклонить проекты постановлений, которыми заблокировали подписание законов судебной реформы.

Об этом рассказало руководство "Слуги народа", передает Интерфакс-Украина.

В Раде зарегистрированы проекты постановлений, которыми предлагается отклонить принятые ранее законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановлений.

"226 голосов необходимы лишь для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворума для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужно", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь первый замглавы фракции Александр Корниенко считает, что противники судебной реформы хотели отсрочить ее запуск на полтора месяца.

"Закон о Высшем совете правосудия – проект №5068 – заблокировали двумя постановлениями. Расчет прост: заблокировать закон на полтора месяца – до открытия новой сессии Рады, то есть до 7 сентября, чтобы на это время продолжить работу коррумпированной судебной системы и отложить ее реформирования. Но нас этим не запугаешь. Как и не удалось запугать с земельной реформой, с банковской и со всем остальным. Именно поэтому мы соберемся на внеочередную сессию, чтобы отклонить эти постановления", – сказал он.

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Отметим, что также речь идет о разблокировании и законопроекта о реформировании "Укроборонпрома".

Кроме того, Корниенко и Арахамия внесли в парламент законопроект об изменениях в Регламент, которые призваны не допускать в будущем "постановочного спама", который вместе с "поправочным спамом" оппозиция использует для необоснованного затягивания с подписанием важных для страны законопроектов.

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп Алексей Устенко отмечал, что работа Рады может быть заблокирована на год из-за огромного количества поправок к налоговому законопроекту №5600.

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