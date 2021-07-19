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Рада может быть заблокирована на год: "слуга народа" назвал причину

19 июля 2021 12:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутат считает, что необходимо менять Регламент Рады, чтобы у фракций и групп был лимит правок к законопроектам

Депутаты готовы к труду и обороне. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Депутаты готовы к труду и обороне. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Огромное количество правок к налоговому законопроекту №5600 может заблокировать работу Верховной Рады на несколько месяцев, а, возможно, и на год. Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко прикинул, сколько времени нужно будет для преодоления поправочного спама.

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Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Отметим, что рекордом для парламента пока остается банковский закон, к которому было 16 тысяч правок – тогда их подали всего 7 депутатов. Сейчас же к законопроекту о повышении налогов подано уже 10 тысяч правок (это по состоянию на 16 июля), на этот раз авторов значительно больше и это может привести к коллапсу.

"Если посчитать, что 200 поправок можно рассматривать за пленарный день. Таких дней – 4 в неделю. 2 недели рабочие в месяц. Мы понимаем, что 6 месяцев надо и это без праздников, выходных и задержек. Это может заблокировать работу Рады месяцев на 8-10, а то и на год", – подчеркнул Устенко.

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По его мнению, необходимо менять Регламент Рады, чтобы у фракций и групп был лимит правок или нужно установить ограничение по времени для рассмотрения правок.

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"Сидеть до победного с понедельника до субботы с 8 до 20", – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Принятый закон решает проблему большого количества поправок, которые на месяцы могут затягивать работу парламента.

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