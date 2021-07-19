Навіть кворуму не потрібно: "слуги народу" готуються розблокувати судову реформу

Противники судової реформи хотіли відтермінувати її запуск на півтора місяці, заблокувавши два важливих закони, які були прийняті

Верховна Рада 20 липня збереться на позачергову сесію, щоб відхилити проєкти постанов, якими заблокували підписання законів судової реформи.

Про це розповіло керівництво "Слуги народу", передає Інтерфакс-Україна.

В Раді зареєстровані проекти постанов, якими пропонується відхилити прийняті раніше закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Згідно з процедурою, документи не можуть підписати глава парламенту і президент, поки не відхилять блокуючі проєкти постанов.

"226 голосів потрібні лише для прийняття позитивного рішення, голосування за законопроєкт або постанову. А ось кворуму для початку засідання для відхилення закону або постанови не потрібно", – сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У свою чергу перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко вважає, що противники судової реформи хотіли відтермінувати її запуск на півтора місяці.

"Закон про Вищу раду правосуддя – проєкт №5068 – заблокували двома постановами. Розрахунок простий: заблокувати закон на півтора місяці – до відкриття нової сесії Ради, тобто до 7 вересня, щоб на цей час продовжити роботу корумпованої судової системи і відкласти її реформування. але нас цим не залякаєш. Як і не вдалося залякати із земельною реформою, з банківською і з усім іншими. Саме тому ми зберемося на позачергову сесію, щоб відхилити ці постанови", – сказав він.

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Відзначимо, що також йдеться про розблокування і закону про реформування "Укроборонпрому".

Крім того, Корнієнко та Арахамія внесли у парламент законопроєкт про зміни до Регламенту, які покликані не допускати у майбутньому "постановочного спаму", який разом з "поправочним спамом" опозиція використовує для необгрунтованого затягування з підписанням важливих для країни законопроєктів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Олексій Устенко відзначав, що робота Ради може бути заблокована на рік через величезну кількість поправок до податкового законопроєкту №5600.

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