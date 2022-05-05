Жизнь Шария: от нападения в McDonald's до госизмены в компании Медведчука и Кивы

Шарий в одной компании с аналогичными обвинениями с Медведчуком и Кивой / Коллаж "Сегодня"
Вполне возможно, что сбежавший из Украины скандальный блогер Анатолий Шарийокажется первым пропагандистом, который лично предстанет перед украинским судом со всеми вытекающими из этого последствиями.
Вечером 4 мая подозреваемый в госизмене был задержан в Испании и сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Сайт "Сегодня" разбирался в деле пророссийского блогера.
Визит полиции
Как сообщает газета El Mundo, нацполиция Испании задержала Шария в Таррагоне в рамках операции под руководством Информбригады Каталонии. По данным издания, операция готовилась несколько недель, хотя о местонахождении пропагандиста было известно давно.
Но еще месяц назад украинцы нашли Шария на испанском курорте, и тогда все закончилось потасовкой с вызовом полиции.
Как пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко, задержание стало большим успехом наших разведывательных и специальных служб.
"Они вышли на уровень качества работы Моссад, а в некоторых направлениях, о которых не стоит говорить публично, уже и превзошли израильские спецслужбы. Теперь его нужно экстрадировать в Украину и предать суду за лживую пророссийскую пропаганду и разжигание ненависти. Интересный факт, Шарий, глашатай "русского мира" сам жил не в рфии, а в солнечной Испании", – написал Геращенко.
В деле адвокат Пучдемона
Днем 5 мая Шарий предстал перед Национальным высшим судом, который определил ему меру пресечения до момента принятия судом решения об экстрадиции в Украину. Испанский судья постановил оставить пропагандиста на свободе под подписку о невыезде.
Стоит отметить, что на первый взгляд рядового подозреваемого взялся защищать довольной известный в Испании адвокат Карлос Бой. Он известен тем, что защищает в деле об организации мятежа каталонского политика Карлеса Пучдемона, который в 2017 году на основе решения референдума объявил о независимости Каталонии от Испании. Пучдемон пока так и остается на свободе, хотя судебные разбирательства продолжаются.
Обвинение пропагандисту
Напомним дело Шария. В феврале 2021 года ему заочно было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Представители спецслужбы отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Ряд экспертиз показали, что в его выступлениях есть признаки "подрывной деятельности против Украины". За это Шарию грозит до 15 лет тюрьмы
Тогда же СБУ объявила его в розыск.
Кто в компании у Шария?
Шарий не один, кого в Украине считают российскими пропагандистами. 21 августа 2021 года вместе с Шарием под санкции СНБО за пропагандистскую деятельность попал главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва вместе с женой Галиной Солнцевой, на которую записано предприятие, управляющее сайтом.
Против Гужвы с 2017 года открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Игорь Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.
Компания изменников Родины
Здесь у Шария "коллег" больше.
- В первую очередь это кум президента РФ Владимира ПутинаВиктор Медведчук, который недавно был пойман украинскими спецслужбами при попытке бегства из Украины. По данным следствия, Медведчук был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Есть мнение, что за политической деятельностью Шария стоит именно Медведчук.
- Аналогичное обвинение имеет подельник Медведчука нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, который скрывается от украинского правосудия в Беларуси.
- Буквально на днях свое дело о госизмене получил теперь уже бывший нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который до начала войны в Украине успел бежать за границу. 6 марта ему было сообщено о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- 26 марта бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев получил обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Шарий – хулиган с пистолетом, предатель и педофил?
Анатолий Анатольевич Шарий родился 20 августа 1978 года в Киеве.
В 2011 году против него было открыто уголовное дело за нападение с пистолетом на посетителя киевского McDonald's. Тогда Шарий выехал из Украины и с тех пор скрывался в ЕС, иногда приезжая в Москву, РФ.
В 2012 году смог получить статус "политического беженца" в Литве как бежавший от режима Виктора Януковича журналист. Однако был лишен статуса в 2021 году и объявлен в Литве персоной нон грата.
В 2017 году Шарий был обвинен в сексуальных притязаниях к несовершеннолетнему лицу, из-за чего против него в Нидерландах и в Украине было возбуждено уголовное дело по обвинениям в педофилии.
Шарий ведет свой YouTube-канал, на который подписаны почти три миллиона человек. Главная его тема критика действующих властей Украины. Вскоре после вторжения в Украину армии РФ аккаунты Шария в соцсетях на нашей территории были заблокированы.
В 2019 году он вместе с супругой Ольгой Шарий зарегистрировали "Партию Шария"(перерегистрировав партию "Объединенная Украина"). Таким образом, эта политсила смогла участвовать в парламентских выборах 2019 года и набрала 2,23%. Однако эта партия преодолела проходной барьер на последних местных выборах в горсоветы ряда крупных городов юга Украины.
В отношении регистрации этой политсилы ведется расследование. 19 марта 2022 года СНБО приостановил деятельность партии на время военного положения в стране.
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