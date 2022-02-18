Дети могут тяжело переносить омикрон. Рассказываем все об опасном штамме

В Украине дети часто болеют коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине новый штамм коронавируса омикрон все чаще поражает детей. При этом уровень вакцинации среди детей сейчас очень низкий.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Реклама

Как дети переносят коронавирус?

По словам санврача, сейчас в нашей стране от 12 до 18 лет очень низкие показатели вакцинации против коронавируса. До 12 лет вообще нет вакцинации, поэтому омикрон очень быстро распространяется в этой группе.

Кузин заявил, что дети могут переносить коронавирус так же тяжело, как и взрослые, особенно, если у них есть другие заболевания – астма, сахарный диабет, онкозаболевание, хронические неинфекционные заболевания.

"Поэтому таких детей часто госпитализировали и смотрели за их состоянием. Раньше детские койки в больницах были заполнены на 70%, а сейчас на 30%" – добавил Кузин.

Нужно ли вакцинировать детей?

Главный санврач страны Игорь Кузин в интервью ВВС отметил, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение коронавируса может быть тяжелым.

Реклама

"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.

Новые симптомы "Омикрона"

Тест на коронавирус необходимо сдать, если наблюдаются такие симптомы:

потрескавшиеся или воспаленные губы,

"ковидные пальцы" — воспаление и сыпь на пальцах ног,

сухость кожи и сыпь в области шеи, передней части груди и других участках кожи, куда попадает солнечный свет,

сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу,

сыпь, похожая на крапивницу, которая выглядит как бугорки на коже,

сыпь, похожая на обморожение кожи, — пурпурные или красные болезненные пятна.

Все эти симптомы могут вызывать зуд.

Реклама

Какие симптомы у заразившихся?

Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма "Омикрон". При этом потеря вкуса и запаха при "Омикроне" встречается гораздо реже, чем при предыдущих штаммах.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

Что обнаруживают у заболевших:

насморк;

головные боли и усталость;

реже – кашель (43,5%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадка (29,4%);

утрата/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Ранее мы писали: