Омикрон поражает детей: главные симптомы опасного штамма – список

Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура

Дети часто болеют коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Омикрон все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

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Основные симптомы омикрона у детей:

резкое повышение температуры;

насморк и заложенность носа;

"сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.

COVID-19 у детей

Как рассказал педиатр Антон Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые.

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"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.

Нужно ли вакцинировать детей?

Главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС" отметил, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение коронавируса может быть тяжелым.

"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.

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