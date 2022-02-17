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Омикрон поражает детей: главные симптомы опасного штамма – список

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 февраля, 14:05
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Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура
Дети часто болеют коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
Дети часто болеют коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Омикрон все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

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Основные симптомы омикрона у детей:

  • резкое повышение температуры;
  • насморк и заложенность носа;
  • "сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.

COVID-19 у детей

Как рассказал педиатр Антон Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые.

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"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.

Нужно ли вакцинировать детей?

Главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС" отметил, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение коронавируса может быть тяжелым.

"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.

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