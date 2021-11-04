До +18 градусов. Прогноз погоды в Украине на 4 ноября (карта)

В этот день в Украине ожидается теплая погода, как для ноября/Коллаж: Сегодня

В четверг, 4 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. В то же время вскоре может выпасть снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня ожидается небольшой дождь на территории Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. В остальных регионах осадков не прогнозируют. Ветер по всей территории страны — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе ожидается +12-17 градусов. На востоке температура воздуха составит 12-15 градусов тепла.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов. На юге — 13-18 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют, температура в течение дня составит +11-13 градусов.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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