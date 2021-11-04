До +18 градусов. Прогноз погоды в Украине на 4 ноября (карта)

В этот день в Украине ожидается теплая погода, как для ноября/Коллаж: Сегодня
В четверг, 4 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. В то же время вскоре может выпасть снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня ожидается небольшой дождь на территории Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. В остальных регионах осадков не прогнозируют. Ветер по всей территории страны — юго-восточный, 7-12 м/с.
На западе ожидается +12-17 градусов. На востоке температура воздуха составит 12-15 градусов тепла.
В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов. На юге — 13-18 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют, температура в течение дня составит +11-13 градусов.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.
Читайте также
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.