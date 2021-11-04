До +18 градусів. Прогноз погоди в Україні на 4 листопада (карта)

Цього дня в Україні очікується тепла погода, як для листопада/Колаж: Сьогодні
У четвер, 4 листопада, в Україні очікується переважно суха погода. Водночас незабаром може випасти сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня очікується невеликий дощ на території Волинської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. В решті регіонів опадів не прогнозують. Вітер на всій території країни — південно-східний, 7-12 м/с.
На заході очікується +12-17 градусів. На сході температура повітря становитиме 12-15 градусів тепла.
У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів. На півдні — 13-18 градусів тепла.
У Києві опадів не прогнозують, температура протягом дня становитиме +11-13 градусів.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.
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