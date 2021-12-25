До -8, но солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на 26 декабря (карта)

В Украине будет холодно. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 26 декабря, на территории Украины будет солнечно. Осадки ожидаются только в нескольких областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на 26 декабря
Дождь со снегом ожидается в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
В остальных регионах Украины будет солнечно и без осадков.
На севере страны синоптики прогнозируют ночью от -11 до -13 градусов, а днем температура воздуха составит -6 градусов.
В южных регионах температура воздуха ночью будет от -1 до -3, а днем поднимется до 2 градусов тепла.
В центре прогнозируют дождь со снегом, поэтому ночью ожидается -5…-7 градусов, а днем температура воздуха составит -4…-6.
В Киеве ожидается ночью -11…-13 градусов, а днем -4…-6.
Погода в Украине на 26 декабря. Скриншот
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