До -8, але сонячно: синоптики порадували прогнозом погоди на 26 грудня (карта)

В Україні буде холодно. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 26 грудня, на території України буде сонячно. Опади передбачаються лише у кількох областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на 26 грудня
Дощ зі снігом очікується у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
В інших регіонах України буде сонячно та без опадів.
На півночі країни синоптики прогнозують уночі від -11 до -13 градусів, а вдень температура повітря становитиме -6 градусів.
У південних регіонах температура повітря вночі від -1 до -3, а вдень підніметься до 2 градусів тепла.
У центрі прогнозують дощ зі снігом, тому вночі очікується -5...-7 градусів, а вдень температура повітря становитиме -4...-6.
У Києві очікується вночі -11...-13 градусів, а вдень -4...-6.
Погода в Україні на 26 грудня. Скриншот
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