Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини України

Сонячно та мокрий сніг: яка буде погода в Україні 25 грудня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
25 грудня, 06:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві обіцяють 0...+2 градуси
На Півночі країни дощ із мокрим снігом. Колаж "Сьогодні"
На Півночі країни дощ із мокрим снігом. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 25 грудня, зокрема, у більшості областей вдень в Україні обіцяють "плюсову температуру".

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

На Півночі країни дощ із мокрим снігом, на Житомирщині вдень без опадів. Вночі від -1 до -4, вдень -1+1.

У південних регіонах у суботу буде сухо, іноді визирне сонце. Нічна температура 0+2, вдень потеплішає до +4+7.

У Центрі також переважно сухо, опади можуть торкнутися лише Полтавської області. Вночі -1 -3, вдень температура повітря підвищиться до +1+3.

Реклама

У Києві обіцяють 0...+2 градуси.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

39 992

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти