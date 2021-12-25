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Солнечно и мокрый снег: какая будет погода в Украине 25 декабря (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
25 декабря, 06:10
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В Киеве обещают 0...+2 градуса
На Севере страны дождь с мокрым снегом. Коллаж "Сегодня"
На Севере страны дождь с мокрым снегом. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 25 декабря, в частности, в большинстве областей днем в Украине обещают "плюсовую температуру".

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

На Севере страны дождь с мокрым снегом, в Житомирской области днем ​​без осадков. Ночью от -1 до -4, днем ​​-1 +1.

В южных регионах в субботу будет сухо, иногда выглянет солнце. Ночная температура 0 +2, днем ​​потеплеет до +4 +7.

В Центре также преимущественно сухо, осадки могут затронуть только Полтавскую область. Ночью -1 -3, днем ​​температура воздуха повысится до +1+3.

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В Киеве обещают 0...+2 градуса.

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