Доктор Комаровский рассказал, защищает ли вакцинация от нового штамма коронавируса "Омикрон"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется по миру/Коллаж: Сегодня

Украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, что сейчас ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрона", нет. Если штамм опаснее предыдущих, то может потребоваться другая вакцинация.

Об этом заявил врач Евгений Комаровский в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

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О новом штамме информации очень мало

"Сейчас буквально в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов. Большое количество людей, ученых, исследователей будут изучать, как вирусу передается, как он передается в группе вакцинированных. Я считаю, что дней через 10 мы ответим на все вопросы", — отметил Евгений Комаровский.

По словам врача, из-за появления нового штамма коронавируса, антивакцинаторы могут продолжить обвинять в неэффективности вакцины против болезни. Однако "Омикрон" — новый штамм, который не исследован, поэтому именно от него нынешняя вакцина может не защищать. В таком случае понадобится другой препарат.

Новый штамм "Омикрон"

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.

Чем опасен новый штамм?

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В несколько раз заразнее "Дельты";

Более стойкий к вакцинам;

Большое количество мутаций.

"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", – сказал профессор иммунологии Денни Альтман.

Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.

Из-за этого Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.

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