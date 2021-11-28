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У кого чаще всего мутирует коронавирус – доктор Комаровский ответил

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 ноября, 20:32
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Он назвал тип людей, которые являются "самым идеальным объектом для мутаций"
Самой благоприятной средой для мутаций Евгений Комаровский называет организмы людей со слабым иммунитетом.
Самой благоприятной средой для мутаций Евгений Комаровский называет организмы людей со слабым иммунитетом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский объяснил особенности процесса мутации коронавируса.

Об этом он сказал в эфире "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Комаровский отметил, что на сегодня очевиден механизм появления нового штамма коронавируса, который впервые зафиксировали в Южной Африке.

"Мы все должны понимать, в чем состоит механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител или они нечетко совпадают", – объяснил Комаровский.

Коронавирус мутирует в организме людей со слабым иммунитетом

По словам Комаровського, с самого начала начали критиковать метод лечения донорской плазмой потому, что там с самого начала не получается создать высокого количества антител.

"Человеку вроде бы помогаете, но превращаете этого человека с малым количеством антител в лабораторию", – отметил врач.

Комаровский назвал "самым идеальным объектом для мутаций" людей со слабой иммунной системой.

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"Например, ВИЧ-инфицированные. Как это не парадоксально, вирус убивает в основном людей с хорошим иммунитетом", – объяснил он.

По словам Комаровского, вирус может месяцами жить в организме со слабым иммунитетом и продолжать там мутировать.

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