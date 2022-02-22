Долго думали… Беларусь определилась с признанием "ЛДНР"

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В Беларуси режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко выступил в поддержку указов президента России Владимира Путина о признании так называемых "республик ЛДНР".

В МИД Беларуси отметили, что "с уважением и пониманием" воспринимают решение Кремля о признании ОРДЛО, "учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет".

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В ведомстве также обвинили в нагнетании обстановки на Донбассе США и Евросоюз:

"Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции".

У Лукашенко заверили, что являются сторонниками дипломатического урегулирования на Донбассе. При этом в МИД Беларуси заявили о готовности придерживаться принципов "стратегического союзничества с братской Россией".

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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После подписания соответствующего указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Отметим также, что Казахстан отказался признавать независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". По информации российских СМИ, "ЛДНР" признали союзники Кремля Венесуэла, Никарагуа и Куба. Кроме того, сообщается о готовности Сирии признать независимость псевдореспублик.