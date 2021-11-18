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Дожди и снег: на Украину надвигается непогода (карта)

Валентина Шаповал
18 ноября, 16:00
Завтра на территории страны будет максимум до 8 градусов выше нуля

Погода в Украине на 19 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 19 ноября, в Украине пройдет мокрый снег, дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где ждать дождь и снег

Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером.

В Донецкой и Луганской областях осадков не будет.

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Какая будет температура

Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.

Погода в Украине 19 ноября. Фото: Наталии Диденко

Снега зимой не ждать?

Средняя температура в декабребудет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

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Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

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