Дощі та сніг: на Україну насувається негода (мапа)

Погода в Україні на 19 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 19 листопада, в Україні пройде мокрий сніг, дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Де чекати дощ та сніг
Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.
Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері.
У Донецькій та Луганській областях опадів не буде.
Яка буде температура
Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.
Снігу взимку не чекати?
Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Щодо січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.