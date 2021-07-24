Дожди отступили. Как изменится погода в Украине 24 июля (карта)

Как считают синоптики, средняя температура в Украине будет колебаться в пределах +26-28 градусов

В субботу, 24 июля, погода в Украине будет солнечной и без осадков, хотя в отличии от предыдущих дней, средняя температура днем не будет превышать +28 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе синоптики днем прогнозируют температуру днем от +24 до +26 градусов тепла, ночью ожидается от +12 до +16 градусов, осадков синоптики не прогнозируют.

В то же время в северных регионах температура днем будет колебаться в пределах +26-28 градусов, ночью же температура будет достигать отметки +16 градусов.

На севере страны также будет солнечно и без осадков – днем температура будет колебаться в пределах +26-28 градусов, а вот ночью ожидается от +14 до +16 градусов.

В южных регионах также жителям повезет, ведь и там дождей синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров покажут от +26 до +28, а ночью ожидается от +15 до +17.

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Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

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