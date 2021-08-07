Дожди с грозами и жара. Где погода не порадует украинцев (карта)

Погода в Украине будет переменчивой. Коллаж: "Сегодня"
В субботу, 7 августа, погода в Украине будет местами солнечной, а местами – дождливой. Средняя температура будет колебаться в переделах 25-28 градусов.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
На западе страны синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем температура ожидается от 24 до 27 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов тепла.
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В то же время на севере страны осадков также не ожидается. Днем температура будет колебаться в пределах +25-27 градусов, а ночью ожидается от +15 до +17.
В восточных регионах синоптики прогнозируют ливни с грозами. Однако несмотря на осадки, жителей ждет жара – средняя температура будет достигать отметки +34. Ночью ожидается от +20 до +22.
На юге страны также синоптики обещают осадки. Днем температура будет колебаться в пределах +28-30 градусов. Ночью ожидается от +19 до +21.
К слову, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой. Также читайте новости по теме:
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