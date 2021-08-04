Ермак готовится к важным встречам в США: с кем будут переговоры

Поездку президента Украины в Америку готовят Ермак и Кулеба – глава ОПУ поделился ожиданиям от будущего визита

Ермак прилетел в США для подготовки визита Зеленского / Фото: president.gov.ua

Глава офиса президента Андрей Ермак прибыл в США для подготовки визита главы государства Владимира Зеленского. Он настроен на дружеский диалог и плодотворное сотрудничество Киева и Вашингтона, а также рассказал о ближайших встречах.

Об этом он написал в Facebook.

Он прилетел в Америку вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Глава ОПУ поделился ожиданиями от будущего визита Зеленского.

"Этот визит будет иметь большое значение для дальнейшего развития украинско-американских отношений. Одним из главных приоритетов Украины на мировой арене является укрепление сотрудничества с США во всех отраслях: оборонной, военно-технической, экономической и, конечно же, политической", – написал Ермак.

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По его словам, он и глава МИДа будут в Вашингтоне недолго, но график очень плотный.

"В повестке дня встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров. Настроены на дружеский диалог и плодотворное сотрудничество, ведь нас многое объединяет. Будем говорить прямо, откровенно и искренне – как и полагается союзникам", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Тем временем в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.