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Байден не просто так пригласил Зеленского в США именно 30 августа: есть одна причина

22 июля 2021 12:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

К Украине озвученная дата не имеет никакого отношения – это чисто внутриамериканские игры, считает Фесенко

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Американский президент Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в США на 30 августа потому, что в это время Конгресс будет на каникулах, и таким образом президент США избежит противоречий с конгрессменами по украинскому вопросу.

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Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, к Украине озвученная дата не имеет никакого отношения – это чисто внутриамериканские игры.

"Почему 30 августа? В это время Конгресс будет на каникулах. Позицию Байдена по украинскому вопросу в Конгрессе США критикуют все сильнее, даже его родные демократы. Критикуют, надо сказать, по делу. И у Байдена не хотят, чтобы визит президента Зеленского в Вашингтон происходил на фоне противоречий с Конгрессом по украинскому вопросу", – написал Фесенко в Facebook.

Политолог считает, что для украинской дипломатии это очередной вызов.

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"Раньше лавировали между демократами и республиканцами, а теперь надо будет еще и лавировать между Администрацией Байдена и Конгрессом", – подчеркнул эксперт.

Отметим, что в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена: что известно

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