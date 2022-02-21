ЕС готов нанести сокрушительный удар по РФ – Кулеба

Международные партнеры готовы применить против РФ полный пакет самых тяжелых санкций / Фото: Коллаж: Сегодня
Евросоюз готов ввести санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главами МИД стран ЕС.
"Призвал ЕС принять сейчас, по крайней мере, хотя бы отдельные санкции против РФ, поскольку для этого есть достаточно оснований. В этой связи мы обсудили, что должно быть триггером (спусковым крючком – ред.) для применения полного пакета санкций против РФ. Я вижу после этого разговора, что, во-первых, есть готовность применять против РФ полный пакет самых тяжелых санкций. Второе – продолжается дискуссия о том, в какой именно момент это должно случиться", – сказал он.
Накануне Кулеба заявлял, чтоЕвросоюз должен уже сейчас применить жесткие меры против России.
Санкции против России
- 20 февраля президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в отношении России должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.
- 12 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации. Он также добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.
- Дмитрий Кулеба также говорил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Тут же на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский также потребовал ввода новых санкций против агрессора.
- А вот премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно "сидит" на российском газе.
- В случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.
- Кроме того, США также подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.
- Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.