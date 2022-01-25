ЕС изменил правила въезда с 1 февраля: что нужно знать украинцам

Без COVID-сертификата нельзя будет въехать ни в одну страну ЕС. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 февраля въезд в страны Европейского Союза будет происходить по новым правилам. Такие изменения рекомендовал Совет ЕС по свободным путешествиям во время пандемии.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

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Теперь карантинные ограничения не будут зависеть от того, из какой страны въезжает человек. Исключения будут касаться только тех государств, где активно распространяется коронавирус.

Для того, чтобы попасть в одну из стран ЕС будет необходимо:

полный курс вакцинации;

отрицательный тест;

выздоровление от COVID-19.

Они должны быть подтверждены действующими цифровыми сертификатами ЕС. Люди, у которых нет цифрового сертификата ЕС, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или после – не позднее 24 часов.

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Как украинцам получить цифровой сертификат ЕС

Для жителей Украины нет такой необходимости, ведь международный цифровой сертификат о вакцинации в приложении "Дія" полностью признан Европейским Союзом. Признание сертификата основывается на решении Европейской Комиссии об эквивалентности, одобренном 19 августа и введенном в действие 20 августа. Украина является одной из первых стран вне ЕС и первой страны Европейского соседства, чей цифровой сертификат COVID-19 признан Евросоюзом.

ЕС поддержал разработку украинского международного цифрового сертификата COVID-19 посредством своего проекта EU4DigitalUA. Владельцы сертификата смогут им пользоваться на тех же условиях, что и владельцы европейского цифрового сертификата COVID-19.

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