ЄС змінив правила в'їзду з 1 лютого: що потрібно знати українцям

Без COVID-сертифіката не можна буде в'їхати в жодну країну ЄС. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 лютого в'їзд до країн Європейського Союзу відбуватиметься за новими правилами. Такі зміни рекомендувала Рада ЄС із вільних подорожей під час пандемії.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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Наразі карантинні обмеження не залежатимуть від того, з якої країни в'їжджає людина. Винятки стосуватимуться лише тих держав, де активно поширюється коронавірус.

Для того, щоб потрапити в одну з країн ЄС, буде необхідно:

повний курс вакцинації;

негативний тест;

одужання від COVID-19.

Вони повинні бути підтверджені чинними цифровими сертифікатами ЄС. Люди, які не мають цифрового сертифіката ЄС, можуть бути зобов'язані пройти тест до прибуття або після – не пізніше 24 годин.

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Як українцям отримати цифровий сертифікат ЄС

Для мешканців України немає такої потреби, адже міжнародний цифровий сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія" повністю визнаний Європейським Союзом. Визнання сертифікату ґрунтується на рішенні Європейської Комісії про еквівалентність, схваленому 19 серпня та введеному в дію 20 серпня. Україна є однією з перших країн поза ЄС та першою країною Європейського сусідства, чий цифровий сертифікат COVID-19 визнаний Євросоюзом.

ЄС підтримав розробку українського міжнародного цифрового сертифікату COVID-19 через свій проєкт EU4DigitalUA. Власники сертифікату зможуть ним користуватися на тих же умовах, що й власники європейського цифрового сертифікату COVID-19.

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