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Еще одна область может "покраснеть": Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

София Ковнир
9 ноября, 10:44
За сутки зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19

Красная зона в Украине может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 9 ноября в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Теперь в оранжевой оказалась Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Красная зона

  • Киев
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область

Оранжевая зона

  • Винницкая область
  • Полтавская область
  • Харьковская область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Закарпатская область

Желтая зона

  • Кировоградская область
  • Тернопольская область

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 107 489 человек;
  • выздоровели – 2 537 565 человек;
  • летальных исходов – 73 390.

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