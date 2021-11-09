Еще одна область может "покраснеть": Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Красная зона в Украине может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 9 ноября в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Теперь в оранжевой оказалась Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 107 489 человек;

выздоровели – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390.

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