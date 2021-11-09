Еще одна область может "покраснеть": Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Красная зона в Украине может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 9 ноября в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Теперь в оранжевой оказалась Закарпатская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Красная зона
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
Оранжевая зона
- Винницкая область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Закарпатская область
Желтая зона
- Кировоградская область
- Тернопольская область
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине
За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).
Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 107 489 человек;
- выздоровели – 2 537 565 человек;
- летальных исходов – 73 390.
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