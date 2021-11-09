Ще одна область може "почервоніти": МОЗ оновило карантинні зони в Україні

"Червона зона" в Україні може збільшитись. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 9 листопада в Україні зменшилася "жовта зона" карантину. Тепер у "помаранчевій" опинилася Закарпатська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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"Червона зона"

Київ

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

"Помаранчева зона"

Вінницька область

Полтавська область

Харківська область

Черкаська область

Чернівецька область

Закарпатська область

"Жовта зона"

Кіровоградська область

Тернопільська область

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).