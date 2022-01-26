Если РФ начнет вторжение. Что положить в "тревожный чемодан" для ребенка – список

В случае агрессии России у ребенка должен быть тревожный чемодан. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае вторжения России в Украину необходимо собрать "тревожный чемоданчик" не только для взрослого человека, но и для ребенка.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, что должно быть в "тревожном чемоданчике" для ребенка в случае ЧС.

Реклама

Документы

Самое главное – возьмите свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию). Также необходимо положить в чемоданчик фотографию с родителями, а на обратной стороне написать телефоны родственников, полный адрес, ФИО ребенка и группу крови.

Также в "тревожный чемоданчик" ребенка необходимо положить следующее:

Две бутылки воды

Батончики, леденцы

Сухофрукты

Нужные лекарственные препараты

Салфетки (влажные и сухие)

Носовой платок

Туалетную бумагу

Небольшое полотенце, зубную пасту и щетку, мыло

Лейкопластырь

Антисептики

Защитную маску для лица

Фонарик

Игрушки

Одежда

В чемоданчике обязательно должен быть комплект сменной одежды, в том числе и теплой. Самое главное – сменные носки и трусы.

Реклама

Кроме того, в детский чемоданчик можно положить телефон, если ваш ребенок пользуется связью, а также немного денег.

Тревожный чемоданчик. Фото: Esquire

Реклама

Угроза вторжения РФ в Украину

Ранее мы писали: