Если РФ начнет вторжение. Что положить в "тревожный чемодан" для ребенка – список

В случае агрессии России у ребенка должен быть тревожный чемодан. Фото: коллаж "Сегодня"
В случае вторжения России в Украину необходимо собрать "тревожный чемоданчик" не только для взрослого человека, но и для ребенка.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, что должно быть в "тревожном чемоданчике" для ребенка в случае ЧС.
Документы
Самое главное – возьмите свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию). Также необходимо положить в чемоданчик фотографию с родителями, а на обратной стороне написать телефоны родственников, полный адрес, ФИО ребенка и группу крови.
Также в "тревожный чемоданчик" ребенка необходимо положить следующее:
- Две бутылки воды
- Батончики, леденцы
- Сухофрукты
- Нужные лекарственные препараты
- Салфетки (влажные и сухие)
- Носовой платок
- Туалетную бумагу
- Небольшое полотенце, зубную пасту и щетку, мыло
- Лейкопластырь
- Антисептики
- Защитную маску для лица
- Фонарик
- Игрушки
Одежда
В чемоданчике обязательно должен быть комплект сменной одежды, в том числе и теплой. Самое главное – сменные носки и трусы.
Кроме того, в детский чемоданчик можно положить телефон, если ваш ребенок пользуется связью, а также немного денег.
Тревожный чемоданчик. Фото: Esquire
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.