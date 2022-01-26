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Если РФ начнет вторжение. Что положить в "тревожный чемодан" для ребенка – список

София Ковнир
26 января, 15:14
Самое главное – это документы

В случае агрессии России у ребенка должен быть тревожный чемодан. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае вторжения России в Украину необходимо собрать "тревожный чемоданчик" не только для взрослого человека, но и для ребенка.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, что должно быть в "тревожном чемоданчике" для ребенка в случае ЧС.

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Документы

Самое главное – возьмите свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию). Также необходимо положить в чемоданчик фотографию с родителями, а на обратной стороне написать телефоны родственников, полный адрес, ФИО ребенка и группу крови.

Также в "тревожный чемоданчик" ребенка необходимо положить следующее:

  • Две бутылки воды
  • Батончики, леденцы
  • Сухофрукты
  • Нужные лекарственные препараты
  • Салфетки (влажные и сухие)
  • Носовой платок
  • Туалетную бумагу
  • Небольшое полотенце, зубную пасту и щетку, мыло
  • Лейкопластырь
  • Антисептики
  • Защитную маску для лица
  • Фонарик
  • Игрушки

Одежда

В чемоданчике обязательно должен быть комплект сменной одежды, в том числе и теплой. Самое главное – сменные носки и трусы.

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Кроме того, в детский чемоданчик можно положить телефон, если ваш ребенок пользуется связью, а также немного денег.

Тревожный чемоданчик. Фото: Esquire

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