Эстония поддержала вступление Украины в ЕС и НАТО: текст заявления

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Парламент Эстонии 23 февраля принял заявление о необходимости предоставить Украине дорожную карту для получения статуса кандидата в члены ЕС и членства в НАТО. Данное решение поддержали 72 депутата из 101, против и воздержавшихся не было.

"Парламент призывает государства-члены дать Украине статус государства-кандидата Европейского союза и дорожную карту для получения членства в НАТО", – говорится в заявлении.

Эстония также "призывает правительства и парламенты всех стран отчетливо осудить агрессию Российской Федерации и незамедлительно поддержать введение широкомасштабных санкций в отношении агрессора".

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В заявлении говорится, что государства по всему миру должны поддержать экономику Украины и решительно увеличить помощь с вооружением, "так как Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации".

Эстонские депутаты жестко осудили агрессию РФ, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов.

"Парламент осуждает нарушение основополагающих принципов ООН со стороны Российской Федерации. Угрожая силой, Российская Федерация грубо нарушает суверенитет Украины и, применяя силу, нарушает ее территориальную целостность", – отмечается в документе.

Путин боится вступления Украины в НАТО

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля во время обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса – это дело времени.

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"Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешенный. Это – дело времени", – сказал он.

Как заявил президент РФ, планы Украины вступить в НАТО – это прямая угроза безопасности России.

По его словам, "самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".

Обострение конфликта с Россией

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим".

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После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал предложение президенту о разрыве дипломатических отношений с Россией.