Это не просто большой парад и концерт – Зеленский о Дне Независимости Украины

В этот день впервые состоится награждение новой государственной наградой "Национальная легенда Украины"

Владимир Зеленский рассказал о Дне Независимости / Фото: president.gov.ua

За неделю до Дня Независимости в Украину впервые доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика – его смогут увидеть все желающие в Софийском соборе.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины.

"Это большой и очень важный день. Это не просто большой парад, большой концерт, большой салют. Это возможность понять, чему мы научились за годы независимости и чего должны научиться, чтобы никогда ее не потерять. Именно этому посвящено празднование 30-летия независимости Украины", – сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что на параде ко Дню Независимости будет женская "коробка", а не смешанная, так как особенности мужского и женского пола разнятся.

Ранее из-за скандала с каблуками Министерство обороны приняло решение поменять девушкам-курсанткам обувь для марширующих на параде.