"Это нонсенс". В Офисе президента ответили на слухи о приостановке авиасообщения

В Украине не видят смысла закрывать небо / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны. Отметим, что авиакомпании, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк агентству Reuters.

Реклама

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады" ,- заявил Подоляк.

Напомним, появилась информация, что с понедельника страховые компании отзывают свои гарантии для полетов над Украиной, что может привести к остановке международного авиасообщения с Украиной.

Воздушное движение в Украине могут приостановить

С 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. Об этом написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Реклама

"Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины", – написал депутат.

Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, Sky Up уже сажает самолет из Фуншала в Кишиневе, также появится запрет от Air France.

Депутат посоветовал украинцам, которые находятся за границей, как можно быстрее вернуться домой. Поскольку в ближайшие две недели это будет сделать очень сложно.

Реклама

Читайте также: