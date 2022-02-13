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Ждать ли отмены всех авиарейсов в Украине: мы спросили у экспертов

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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13 февраля, 12:30
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"Сегодня" узнали подробности о возможной приостановке воздушного движения над Украиной – авиаэксперт Богдан Долнице рассказал, чего ждать украинцам
Что будет с авиасообщением в Украине
Что будет с авиасообщением в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что о возможной приостановке международного авиасообщения сообщают уже и нардепы, международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля у них нет информации о том, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных суден в Украине и над Украиной.

Об этом представители аэропорта сказали журналистам "Сегодня".

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В свою очередь авиаэксперт Богдан Долнице уточнил, что в авиакомпаний есть договора с разными страховыми компаниями. Как правило, местные страховики заключают договора с большими транснациональными страховыми компаниями.

"Ни одного подтверждения или опровержения информации о прекращении страхового покрытия не было. Если же говорить о безопасности полетов, то есть два официальных органа, отвечающих за безопасность воздушного пространства. Эти органы не выдали ни одного запрета или ограничения на использование воздушного пространства Украины или на полеты в аэропорты Украины. Кроме тех, которые были выданы раньше – полеты на востоке Украины и над территорией оккупированного Крыма", – сказал он.


По словам Долинце, если официальные органы принимают подобные решения, то они их и публикуют. Авиакомпании узнают об этом на протяжении нескольких часов.

"Если вспомнить ситуацию в Иране, когда был сбит украинский самолет, то за сутки американская авиаадминистрация запретила использовать воздушное пространство Ирана для пролета своих самолетов. А за несколько часов до бомбардировки был запрещен и пролет над территорией Ирана", – говорит Долинце.

Авиаэксперт добавил, что отдельные страховые компании, анализируя риски, ориентируются на новости, действия посольств и их сообщения.

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"Это подталкивает их принимать собственные решения. После того, как был сбит самолет в Иране, большое число страховых и авиакомпаний пересмотрели свои протоколы оценки рисков. Для того, чтобы реагировать намного раньше и сильнее. Право каждой компании оценивать риски и принимать решения", – сказал Долинце.

При этом он не исключил, что поток неофициальной информации о прекращении страхового покрытия мог появиться даже после того, как подобное решение лишь начало обговариваться.

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