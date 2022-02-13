"Це нонсенс". В Офісі президента відповіли на чутки про припинення авіасполучення

В Україні не бачать сенсу закривати небо / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні не вважають за необхідне закривати повітряний простір країни. Зазначимо, що авіакомпанії, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк агентству Reuters.

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"Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мою думку, нагадує щось на кшталт часткової блокади", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, з'явилася інформація, що від понеділка страхові компанії відкликають свої гарантії для польотів над Україною, що може призвести до зупинки міжнародного авіасполучення з Україною.

Повітряний рух в Україні може призупинити

З 16.00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, що знаходяться у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України. Про це написав депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

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"Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України", – написав депутат.

Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up вже садить літак із Фуншалу в Кишиневі, також з'явиться заборона від Air France.

Депутат порадив українцям, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Оскільки найближчими двома тижнями це буде зробити дуже складно.

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