Эвакуация из Мариуполя переносится — заявление горсовета

Мариуполь пока не получается эвакуировать / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Эвакуация населения из Мариуполя переносится — об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ!" — говорится в сообщении.
Всех мариупольцев просят расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также жителей города будут информировать полицейские с помощью громкоговорителей.
Что происходит в Мариуполе
Ранее сообщалось, что Украина достигла договоренностей об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе. Эвакуация в Мариуполе была назначена на 11:00.
Напомним, в Мариуполе украинские защитники за неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих город.
Кроме этого, российский солдат, который делал селфи-видео на фоне обстрела "Градами" украинского Мариуполя и радовался, признался, что Путин – ху*ло.
Ситуация в Украине 5 марта
- В Николаевской области русские войска собираются в районе Баштанки и Галициново и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли русские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Местные жители посылают оккупантов в направлении российского военного корабля.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.