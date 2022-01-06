Фейк или правда: нужен ли тест на антитела перед COVID-вакцинацией

В Украине все чаще вакцинируются от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцам не нужно делать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса. Его результат не позволяет сделать вывод об уровне иммунной защиты человека.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Почему не надо сдавать тест на антитела перед вакцинацией?

Люди пустили миф, что перед или после вакцинации против коронавируса необходимо делать тест на антитела, чтобы понять есть ли защита от COVID-19.

На самом деле делать тест на антитела к коронавирусу нет смысла. Его результат не позволяет сделать вывод об уровне иммунной защиты человека.

Надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет. Вакцины уменьшают риск госпитализации и смерти, а также способны облегчить течение и последствия болезни. Так что, если вы переболели, вам все равно нужно прививаться.

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Тест на антитела к коронавирусу. Фото: РБК

В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию: кому будет доступна

Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Как рассказал Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.