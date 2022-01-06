В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию: кому будет доступна

Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон"

В Украине будет бустерная вакцинация. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице в Facebook.

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Бустерной вакцинации быть!

Как рассказал Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Когда нужна бустерная вакцина?

Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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Какой вакциной будут прививать?

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Новый COVID-сертификат

Важно добавить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

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